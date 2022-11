Nieuws:

Door: Redactie

Wie weet waar Robert van Hoove is? Een lezer van onze krant zoekt dringend contact met hem.

Van Hoove was voorheen privé-rechercheur en was ook betrokken bij het onderzoek naar de vermissing van Willeke Dost. Een lezer heeft van alles geprobeerd om met hem in contact te komen, maar zij heeft geen contactgegevens kunnen vinden.

Heeft u een tip? Mail: redactie@harendekrant.nl