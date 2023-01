Waarom staan er advertenties op deze website?

Nieuws:

Door: Redactie

Met enige regelmaat wordt de redactie gewezen op hinderlijke advertenties op deze website. We willen graag vertellen waarom ze er staan.

Vaste lezers hebben vast al gemerkt, dat er drie soorten advertenties zijn, die tezamen de gehele website (inclusief redactie) financieel mogelijk maken.

1.De banners (blokken), meestal van Harense of regionale adverteerders.

2.Schuivende blokken (deze advertenties worden door Google aangeboden via onze site)

3.Artikelen met als kopregel ‘algemeen informatief’, waarvoor wij samenwerken met een externe webredactie.



Waarom doen we dit?

Het korte antwoord is: voor de inkomsten, zodat we de kosten van de website (hosting en redactie) kunnen terugverdienen. Het langere antwoord: Met name de blokken (banners) van lokale en regionale adverteerders vinden we belangrijk, omdat daardoor deze bedrijven uit Haren een beetje kunnen meeliften op onze bezoekersstroom, die (hopelijk) geregeld op de banners klikt. In ieder geval krijgen de banners aandacht van 1000-2000 mensen per dag.

We hopen dat u de irritatie die de schuivende panelen soms oproepen voor lief wilt nemen.