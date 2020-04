Nieuwe website Haren: online waardebonnen kopen

Door: Redactie

Op initiatief van Haren de Krant is donderdagmiddag 17.30 uur de nieuwe website www.samenzijnwijharen.nl online gezet. Mensen die hun loyaliteit willen tonen aan het winkeldorp Haren kunnen hier heel eenvoudig waardebonnen kopen en uitprinten.

De gedachte achter de website is, dat de consument door de crisis in een soort winterslaap is gegaan. Veel mensen blijven thuis en vermijden winkels. Dat zou nare gevolgen kunnen hebben voor het winkelhart van Haren, dat zo bepalend is voor de leefbaarheid in dit dorp.

Waardebon: uitgesteld geluksmomentje

Door waardebonnen te kopen (die inwisselbaar zijn van 1 juni t/m 31 december) houdt u de lokale economie van Haren draaiende. Vooral van winkels en horeca waar u deze weken niet komt! Wie nu een waardebon aanschaft, zal deze na 1 juni ervaren als een cadeautje. De initiatiefnemers verwachten dat naast winkels vooral Harense kappers, schoonheidssalons en vergelijkbare branches zich zullen aansluiten bij deze website. Op 9 april was Bistro Heerlijk de eerste ondernemer die zich heeft aangemeld. Hopelijk volgen er spoedig meer. De website is tot 1 juli in de lucht.

De website heeft geen winstoogmerk en is mogelijk gemaakt door:

Haren de Krant

Conversify Groningen (www.conversify.com)

Dorpsfonds Haren (www.dorpsfondsharen.nl)

Ondernemend Haren (www.ondernemendharen.nl)

Gemeente Groningen (gebiedsteam Haren)