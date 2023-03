Wedstrijdploeg Brandweer Haren (Hoofdklasse) door naar volgende ronde

Door: Redactie

Afgelopen zaterdag waren de hoofdklasse brandweerwedstrijden in Loppersum; de eerste vaardigheidstoets ooit in de provincie Groningen. Een uitdagend scenario was er uitgedacht door de organisatie die in handen lag van Brandweer Loppersum en de ABWC Groningen.

Er streden 6 ploegen mee uit Groningen, Drenthe en Overijssel. De ploeg uit Haren (hier op foto), inclusief Officier van Dienst Harm de Bruin, is tweede geworden en heeft zich, voor het eerst in geschiedenis, kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Deze vindt in juni plaats in Tjalleberd (Friesland).

Tijdens brandweerwedstrijden worden brandweermensen in teamverband getest op hun vaardigheden.