Weer winkel naar Brinkhorst verhuisd: Nailhouse Haren

Door: Redactie

Het gaat goed met de invulling van lege winkelpanden in de Brinkhorst te Haren. Verschillende winkels hebben zich er het afgelopen jaar gevestigd, zoals Van Schilfgaarde Interieur en Beauty by Amy. Binnenkort verhuist At Home (conceptstore) van de de Rijksstraatweg 151 naar de Brinkhorst. Sinds enkele weken zien we Nailhouse Haren als nieuwkomer in deze winkelstraat. Daar breidt men de dienstverlening uit met opleidingen.

Van ‘bedrijf aan huis’ naar zichtlocatie

Sylvia Görtz heeft een loopbaan achter de rug als accountmanager in consumentenelektronica. Ze heeft het met plezier gedaan, maar had daarnaast nog een andere passie: nagelverzorging. “Westerse vrouwen hebben geen sterke nagels en die zijn vaak niet zo mooi”, zegt ze. “Dat is jammer, want je handen zijn toch je visitekaartje.”

Beroep

In 1999 volgde ze al vakopleidingen en ging naast haar drukke baan ook als nagelstyliste aan de slag (gellak, nagelverlenging). Haar bedrijf: Nailhouse Haren, gewoon thuis. Het was in 2009 de ontwikkeling van een nieuw soort acrylaat, vermengd met kleuren, waardoor vrouwen massaal aan de nagellak gingen. Het bleef langer mooi, maar moest wel door een professional worden aangebracht. Daardoor kreeg Sylvia de wind in de zeilen. In 2016 besloot zij van nagelverzorging haar beroep te maken en in 2021 verhuisde zij met haar salon naar een bedrijfspand op Felland-Noord.

Chemisch

Sylvia ontmoette Sharon Bijma die haar compagnon werd en samen hebben zij verdere stappen gezet naar professionalisering van Nailhouse. “Ik denk dat mijn ervaringen als accountmanager een rol hebben gespeeld bij mijn wens om ons bedrijf te laten groeien”, zegt Sylvia. “Wij verzorgen daarom nu ook opleidingen voor de consument, zodat die op een verantwoorde manier bijvoorbeeld gel-nagels kan zetten.” Sharon: “Dat is hard nodig, want door de wildgroei in de online wereld wordt veel spullen besteld waar vooral jonge meiden mee aan de slag gaan. daarvan is vaak de chemische samenstelling niet duidelijk. Ze vergeten dan dat ze eigenlijk met chemische stoffen knoeien, soms met allergische reacties als gevolg.” De dames willen later nog meer opleidingen gaan aanbieden op het gebied van beautybehandelingen.

Stages

In juni verhuisden Sylvia en Sharon naar een echte zichtlocatie: Brinkhorst in het centrum van Haren. “We wilden inderdaad zichtbaar zijn”, zegt Sylvia. “We merken nu al dat mensen nieuwsgierig even binnenkomen en dat waren we aan Felland-Noord niet gewend.” Doordat deze Harense winkel ook distributeur van het merk Artistic is geworden, worden ook daarvoor cursussen aangeboden. Sharon: “We zijn inmiddels ook erkend leerbedrijf geworden voor Noorderpoort en Alfa College zodat we stageplekken kunnen aanbieden.”

Professionals

De twee Harense ondernemers vinden het jammer dat het beroep ‘nagelverzorger’ niet beschermd is en dat iedereen dit zonder diploma’s mag doen. Mede daarom vinden ze het belangrijk om te professionaliseren en daarvoor is de Brinkhorst een prima locatie, zeggen zij.

Nagekomen bericht

Om compleet te zijn moeten we ook minder goed nieuws uit de Brinkhorst melden. Helaas zit bruidsmodezaak Xsasa in de Brinkhorst momenteel in een faillissement, hoewel een poging wordt gedaan tot een doorstart.