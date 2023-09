Werken aan de weg in Haren. Wat staat er gepland?

Door: Redactie

In Haren staan een paar belangrijke klussen aan de weg op stapel. Deze worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Een bloemlezing voor de komende maanden:

Meerweg

Het bestaande asfalt op de hoofdrijbaan wordt vervangen. En de afwatering wordt verbeterd. Er zijn twee weekenden voor uitgetrokken, men wil in het weekend van 29 september beginnen. De werkzaamheden worden van 19.00 uur tot 06.00 ‘s ochtend uitgevoerd. Overdag kan het verkeer er gewoon langs, er gelden wel snelheidsbeperkende maatregelen.

Middelhorsterweg

Daar begint men dit najaar met asfalteren en er worden in overleg met bewoners een aantal verkeersvoorzieningen getroffen (o.a. verkeersdrempels).

Vondellaan

Aan de Vondellaan en de Nesciolaan is Enexis momenteel bezig met het vervangen van de oude gietijzeren gasleidingen. Het verkeer wordt omgeleid via de Emmalaan en de Rijksstraatweg en via de Korte Dreef en Westerse Drift. Deze laatste is ook ingesteld voor hulpdiensten en bereikbaarheid van Woonzorgcentrum de Zonnehof.

Parallelweg Glimmen

Een deel van de weg langs het spoor wordt opnieuw bestraat (planning nog niet bekend)