Wie weet meer over briefje uit Tweede Wereldoorlog in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

De redactie ontving een vraag van Jan Bijsterveld, waar oudere lezers wellicht een antwoord op weten. Hieronder zijn relaas.

Voor of na de oorlog? En om wie gaat het?

Via een dorpsgenoot kreeg ik een (origineel) briefjem geschreven op een papieren tabakszak. Mogelijk is deze brief nooit overgekomen/overgebracht.

De brief is in de oorlog geschreven door Willem. Hij was ondergebracht in Kamp Nuis.

Willem vraagt aan een koerier (mijn dorpsgenoot Stoepker) om deze brief over te brengen naar Anneke Koolman Rijkstraatweg 132 Haren.

In de brief worden diverse artikelen gevraagd: kleding, brood, leertjes klompen, enz. Hij vertelt dat de behandeling in het kamp slecht is. Hij is in Duitsland geweest en berooid teruggekomen.

Bijzonderheid: hij vraagt om info over ‘kommando(‘s)’ (onduidelijk geschreven) en over Boelo of Boels en hun vrouwen. Namen van lotgenoten: Rispens, Barlinkhof.

Onduidelijk over welke periode de brief gaat. Kamp Nuis werd immers zowel tijdens als na de oorlog als opvang gebruikt…

Mocht u iets weten dan de informatie naar volgend mailadres: janbijsterveld2021@gmail.com

Note redactie: Op het genoemde adres heeft in de jaren 60-70 een winkel gezeten met de naam Barlinkhof. Misschien is dat een spoor.