Wielrenner aangereden door automobilist

Door: Redactie

Zondagmiddag kwam een wielrenner in botsing met een auto op de kruising Molenkampsteeg en Middelhorsterweg.

Deze kruising is niet vanuit alle rijrichtingen erg overzichtelijk. Verkeer dat over de spoorwegovergang komt aanrijden ziet niet altijd verkeer dat vanaf de Middelhorsterweg komt. Overigens is het in dit geval niet helemaal duidelijk wat hier is misgegaan. De fietser kwam wel van rechts, zegt onze verslaggever ter plaatse.

Auto en fiets zijn beschadigd, maar de fietser had geen letsel.

Foto: Sander Bolhuis 112 Groningen/ Haren de Krant