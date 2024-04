Wildparkeren in Haren straks ook prooi van scanwagen

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma hoopt dit voorjaar het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Groningen vast te stellen. Lees elders op deze homepage. Hij zegt dat de twee scanwagens van de gemeente straks gemakkelijker kunnen handhaven, doordat het parkeren digitaal (dus online) geregeld en betaald gaat worden. Vanaf dat moment is de pakkans voor wildparkeerders in het centrum van Haren ook weer groter geworden. Tijdens het passeren wordt door de scanwagen het vergrijp vastgelegd en volgt een bekeuring.

Het wildparkeren is in Haren danig uit de hand gelopen door het gebrek aan handhaving. Met enige regelmaal gaan handhavers te voet door het dorp, maar als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Schots en scheef (zie foto) worden auto’s in lange rijen neergezet, zodat de situatie onoverzichtelijk wordt. Een bewoner van het centrum maakt er een gewoonte van ‘gewoon’ te parkeren (soms met knipperlichten aan) als ze thuis is.

Bezoekers van het centrum ergeren zich aan het wildparkeren en de wethouder is er dan ook van overtuigd dat het publiek achter de strakke aanpak zal staan. De scanwagens zullen doorlopend door de gemeente rijden, ook door het centrum van Haren. Niet alleen om te controleren of men parkeergeld heeft betaald, maar ook het wildparkeren zal worden vastgelegd.



Zaterdagmiddag, de kat is van huis…dus wildparkeren maar.