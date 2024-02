Door: Redactie

Ook deze winter vindt weer een lezingenavond plaats in de al 10 jaar lopende reeks ‘Winterlezingen in en om de Onnerpolder’.

Dinsdag 5 maart 2024 in de Tiehof. Aanvang 19.30. Inloop vanaf 19.00

Landschappen in de Onnerpolder door Bert Dijkstra van Groninger Landschap

en de Wulp door Henk Jan Otten.

Er zijn nog enkele plaatsen. Opgave is verplicht en kan via winterlezingen@gmail.com

Stichting Landelijk Gebied Haren en Ben Hoentjen.