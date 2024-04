Wisselcolumn ‘Goede raad’ maart 2024: Mariska Sloot

Nieuws:

Door: Redactie

Ietje Jacobs-Setz en Mariska Sloot zijn de enige Harenaars in de gemeenteraad van Groningen. Om en om nemen ze ons mee in onderwerpen die hen bezighouden.

Deze maand: Mariska Sloot, raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen.

Meebeslissen

Elke vier jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen worden de kiezers overspoeld met flyers, posters en mooie beloften in verkiezingsprogramma’s. Opvallend daarbij is dat elke politieke partij aangeeft dat ze vooral gaan doen wat die kiezer wil, iedereen is vastbesloten om goed te gaan luisteren wat er leeft bij de bevolking van hun gemeente en die wensen en bezwaren in hun stemgedrag in de gemeenteraad tot uiting gaan brengen. Ook in het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie staat steevast een stuk over burgerparticipatie en de noodzaak om inwoners te betrekken bij de beslissingen die ze de komende vier jaar neemt.

Nu twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen is het een mooi moment om te zien of wij in Haren, Noordlaren, Glimmen en Onnen daadwerkelijk hebben kunnen meedenken en meebeslissen over zaken die ons aangaan. Waarbij het ook belangrijk is om te weten of er echt iets is gedaan met hun inbreng en of dit de juiste manier is om te participeren. Een veelgehoorde klacht is dat sinds de herindeling de politiek verder van de inwoners is komen te staan. Is dit waar en zo ja is dit erg? Wat merkt u dagelijks of wekelijks van die vermeende afstand of bent u tevreden hoe het nu gaat? En als u niet tevreden bent, hoe vind u dat het wel zou moeten? De afgelopen maand hebben betrokkenen uit de dorpen bij de gemeenteraad ingesproken over de nota Zandwegen, het was duidelijk dat men niet tevreden was. Het college heeft beterschap beloofd en de raad nam een motie aan waarin deze belofte werd aangescherpt. Er wás inspraak vooraf, maar men had het gevoel dat er niet voldoende met de inbreng was gedaan. Dat het inspreken en het contact met de Raadsleden uiteindelijk tot een motie heeft geleid is winst, maar is het genoeg? Heeft Haren voldoende kunnen meebeslissen over de toekomst van het onderhoud van de zandwegen? Het college herhaalde dat de participatie prima is verlopen, de insprekers dachten daar duidelijk anders over.

De komende tijd zal moeten blijken of de gemeente de motie uitvoert en of de inwoners zich gehoord kunnen voelen.