Woensdag praat de gemeenteraad over hondenbelasting (in Haren)

Door: Redactie

Woensdag 1 juli om 15.00 uur vergadert de raad van de Gemeente Groningen over het mogelijk afschaffen van hondenbelasting. In Groningen was deze belasting al bekend, maar na de fusie liepen hondenbezitters in Haren ertegen te hoop. Zij pleiten voor afschaffing en hebben zich verenigd in een actiegroep: ‘Hondenbelasting weg ermee!’.

De actiegroep gaat ook inspreken. De vergadering is live te volgen via https://gemeenteraad.groningen.nl

De raadsvergadering vindt plaats in cultuurcentrum De Oosterpoort, omdat het stadhuis wordt verbouwd.

Fragment van de tekst die zal worden ingesproken tegen de hondenbelasting:

“De hondenbelasting in Groningen was al het hoogste van heel Nederland. De gemeente gaat opnieuw een record breken in deze hondenbelasting-tragedie. Ze gaat nu voor het hoogste kenneltarief!! Hoe is de raad van Groningen aan de wijsheid gekomen van de wantoestanden bij de fokkers in haar gemeente? Doordat de Partij van de Dieren de informatie van Rashondenwijzer heeft gekregen, een stichting die het importeren van ziekelijke honden uit verre landen (per vliegtuig nota bene!) promoot. Heeft de raad daarnaast ook informatie ingewonnen bij bijvoorbeeld de Dierenbescherming wat er gebeurt als men massaal dieren uit het buitenland haalt? Afgezien dat deze honden niet gesocialiseerd zijn en daardoor altijd gedragsproblemen zullen houden, brengt het ook een hoop ziektes mee die hier niet meer bestonden of überhaupt nooit zijn geweest. Beseft u wel dat daarmee de broodfok in Oost-Europa in stand wordt gehouden? Dat is toch niet wat de gemeente Groningen voor ogen heeft?”