Wonen in een monument vraagt veel, maar brengt ook veel.

Door: Redactie

Kort na het jaar 1900 werd de Harense villa Hesterstede aan de Rijksstraatweg 348 in ‘Harendermolen’ geveild in Café de Unie in de stad. Het object leverde omgerekend 600 euro op. De huidige waarde ligt op meer dan een miljoen euro en als het nu écht op de markt zou komen zal het misschien zelfs goed zijn voor het dubbele.

Het woonoppervlak (284 m2) is misschien nog niet spectaculair, maar het perceel is 4800 m2 groot en ligt aan de rand van akkers en bossen. Haren is momenteel ‘hot’ en Hesterstede zou een absolute hit zijn. Toch is eigenaar (sinds 2006) Andre Mol (55) daar helemaal niet mee bezig. De villa is geen belegging in geld, maar in leefgenot. Daarbij mag dan wél worden opgemerkt dat dit ook bestaat uit restaureren in de breedste zin van het woord. Mol zegt: “We zijn sinds 2006 al aan het klussen, maar dat vinden wij heel leuk. Je leert het monument kennen van kelder tot windhaan.” Artikel gaat verder onder de foto’s.

Speuren

Als we het woord ‘klussen’ verder uitdiepen, dan komen we terecht in de wereld van restauratie van monumenten, waar behoorlijk strakke regels gelden. Andre Mol heeft er tijdens het groot onderhoud bijna een dagtaak aan: uitzoeken welke houtsoorten zijn gebruikt en de markt afspeuren om die te vinden. Goed kijken naar metselverbanden uit 1898 en metselaars zoeken die deze kunst verstaan. Ontdekken dat er destijds is gebouwd met dezelfde stenen als het oude Academisch Ziekenhuis en kopieën laten maken. Tot het inzicht komen dat de houten tierelantijnen onder de goot kunstwerkjes op zichzelf zijn, die na de onvermijdelijke houtrot exact nagemaakt moeten worden. Voor Andre Mol en zijn vrouw is het allemaal een hobby, die je bij het huis cadeau krijgt.

Onverkoopbaar in 2006

Andre: “Toen de hoogbejaarde weduwe mevrouw Meijer overleed heeft haar erfgenaam het verkocht. Er was niet erg veel belangstelling voor, want het huis verkeerde in een erbarmelijke technische staat. De tuin was destijds wel bijgehouden door een tuinman, maar zelf kwam ze weinig meer in de tuin. Wij zagen direct mogelijkheden. “De uitdaging om hier weer iets van te maken sprak ons aan.” Mol werkt sinds 2007 met internationale vaklieden die samen met het prijswinnende bouwbedrijf van Bertus Poortman (Veeningen) een restauratie, zeg maar reddingsactie, mogelijk heeft gemaakt. Met aandacht voor detail, oude technieken en methodes, mede onder begeleiding van RDMZ, tegenwoordig Cultureel Erfgoed. Het kost tijd, energie en heel veel geld. Maar het maakt ze gelukkig en dát telt.

Windhaan in oude glorie hersteld

De windhaan is in oude glorie hersteld. De initialen HS (HesterStede) zijn duidelijk zichtbaar

De windhaan werd in 2006 onherstelbaar kapot in de kelder aangetroffen. Deze maand is hij

weer op de punt van het dak geplaatst alsof het weer 1898 was. Restaurateur was Jack

Tilman, die het oude vakwerk nog beheerst en met veel geduld het ornament wist te reconstrueren.