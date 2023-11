Woonplekken beschikbaar voor mensen met dementie

Door: Redactie

Bij ‘Goedemorgen’, de woonvorm voor mensen met dementie in het voormalige gemeentehuis van Eelde, zijn per direct enkele woonplekken beschikbaar. Dat biedt perspectief voor mensen die nu op zoek zijn voor hun vader of moeder. ‘Goedemorgen’ is in 2021 opgezet door Fieke Meindertsma, die staat voor kleinschalig wonen met zorg voor mensen met dementie. Hoe is het leven in ‘Goedemorgen’? Gert Nienhuis en zijn zus Petra hebben twee jaar geleden voor deze woonplek gekozen voor hun vader Anne uit Glimmen.

“We zijn rondgeleid in het huis en kregen daar een heel prettige indruk van”, zegt Petra. Haar broer Gert: “Ja, heel huiselijk en ik dacht nog: kan ik hier zelf niet wonen, haha?” De tweede keer namen ze hun vader mee en die reageerde positief, vooral toen twee dames die er al woonden hem adviseerden om ‘hier maar snel te komen wonen, gezellig’. Anne Nienhuis woont er nu bijna twee jaar en volgens zijn kinderen voelt hij zich er op zijn gemak. Petra: “Zijn woning is boven, maar je komt hem overal tegen. Hij vindt het heerlijk om beneden in de huiskamer te zitten en bij mooi weer op het terras.” Gert: “Hij voelt zich vrij en niet beperkt, dat vinden we prettig.” Volgens Petra is het succes te danken aan zowel het meegaande karakter van hun vader als aan de visie op zorg bij ‘Goedemorgen’. Petra: “Personeel voelt zich te gast bij de bewoners. Dat betekent dat bewoners hun eigen leefritme bepalen. Als iemand tot laat in de huiskamer wil zitten, is dat mogelijk. Dat geeft mijn vader dat vrije gevoel.”

Werken

Petra is van beroep verzorgende IG en werd zo enthousiast van ‘Goedemorgen’, dat ze er heeft gesolliciteerd. Na goed overleg met andere medewerkers is zij aangenomen en kan ze vaak dicht bij haar vader zijn. “Als ik werk, vraagt hij of ik vrij ben”, zegt ze. “Dan antwoord ik: ja en daarom kan ik je hier even een handje komen helpen.” Meer informatie over ‘Goedemorgen’ treft u aan op: www.goedemorgen.nl

foto: Petra met haar vader Anne.