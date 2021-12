Wordt GSV (900 leerlingen) concurrent van Harense basisscholen?

Door: Redactie

In de Harense onderwijswereld is het al een poosje bekend: de gemeente wil de grote basisschool GSV in 2027 uit de stad naar Haren verplaatsen en trekt daar ‘miljoenen’* voor uit. Onderhuids leeft over dat voornemen wel wat onrust in Haren, hoewel in officiële reacties naar deze krant de indruk wordt gewekt dat er geen vuiltje aan de lucht is.



*Het gaat om 5,4 miljoen, maar daarvoor wordt ook tijdelijke huisvesting voor Montessori Vaklyceum in Groningen bekostigd.



Foto boven: Op deze plek naast het Maartenscollege zou nieuwbouw mogelijk zijn voor de komst van GSV naar Haren.

Concurrent

Om het maar simpel te zeggen: als GSV (Groningse Schoolvereniging) met 900 kinderen straks naar Haren komt, krijgen de zeven basisscholen er een grote concurrent bij. De Harense scholen tellen tezamen nu 1901 leerlingen (bron: DUO). Relatief is GSV dus een reus in dwergenland. Een ingewijde in de Harense onderwijswereld zegt dat de directies van verschillende scholen en de overkoepelende Stichting Baasis bezwaar hebben aangetekend bij de gemeente. Echter, deze ontkennen dit. Hun reactie leest u elders in dit artikel.

Campus Haren

De GSV is nu verdeeld over vier locaties in Groningen-Zuid. Als het aan onderwijswethouder Carine Bloemhoff ligt wordt de school verplaatst naar het perceel waar nu ook het Maartenscollege met daarin de ISG (International School Groningen) staan. Dat is aan de Hemmenlaan in Haren. Die locatie zou ontwikkeld moeten worden tot een grote campus, waar opgeteld tweeduizend leerlingen van 4 tot 20 jaar oud onderwijs volgen. De gemeente kampt met ruimtegebrek voor scholen in Groningen. Haren kan uitkomst bieden.

Deels nieuwbouw?

Het Maartenscollege is de laatste jaren gekrompen van 1600 naar 1150 leerlingen inclusief de International School. Men heeft dus nu een ‘overcapaciteit’ van 450 leerlingen. Als daar de GSV met 900 kinderen bijkomt, zal de totale capaciteit dus met 450 moeten worden uitgebreid. De gemeente is van plan om daar ook een open ruimte voor te bebouwen (voorheen hockeyclub HMC). Tekst gaat verder onder foto.

Parkeren?

Op parkeerplaats Esserberg zijn 100 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en ook aan de Hemmenlaan moet ruimte zijn voor ruim 75 plekken. Je mag gerust zeggen dat dit op de kaart van Haren een megaproject is. De gemeente zegt in een verklaring: “Het is nog niet bekend of de scholen in een bestaand gebouw terecht komen, nieuwbouw krijgen of een combinatie daarvan. Dit wordt nader uitgewerkt. In verband met het toenemende aantal leerlingen, wordt gekeken hoe een en ander verkeerskundig geregeld wordt.”

Verkeersdruk

De verkeersdruk op de Kerklaan en/of de Rijksstraatweg zal toenemen. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om dat te voorspellen. Leerlingen in het basisonderwijs worden vaak met de auto gebracht. Als 33% van de leerlingen van GSV met de auto zouden worden gebracht zijn dat dus 300 autobewegingen in de ochtend en de middag.

Concurrentie?

Een schoolbestuurder uit Haren, die liever niet met zijn naam in de krant staat, maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van de Harense scholen. “Dit gaat leiden tot leegstand bij onze scholen. Denk eens aan de expats. Die kunnen straks hun jonge kind al naar een internationale school sturen. Dat gaat andere scholen leerlingen kosten.”

Gemeente zegt:

De gemeente zegt hierover: “Ten eerste: de gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van goede huisvesting voor scholen. Daar doen wij onze uiterste best voor! Zo krijgen bijvoorbeeld in Haren de Peter Petersen en de Brinkschool een nieuw gebouw en is de uitbreiding van CBS de Borg net afgerond en heeft de Sint Nicolaas school in 2019 een nieuw gebouw gekregen.

Ten tweede is het belangrijk om aan te geven dat ouders in Nederland gelukkig zelf mogen kiezen naar welke school hun kind gaat. En dat scholen zelf mogen bepalen wat voor soort onderwijs ze geven. Overigens verwachten wij niet dat er veel ouders uit Haren voor de GSV gaan kiezen voor hun kinderen. Ten eerste omdat de GSV voor een deel echt een regiofunctie heeft en vraagt daarnaast ook nog een behoorlijke eigen bijdrage. Ook het onderwijsconcept is er anders dan die op de bestaande scholen in Haren.”

Reacties

Friso Kingma, directeur van Stichting Baasis: “Keuzevrijheid staat voor ons centraal en die neemt in Haren alleen maar toe. Daarom hebben we hier geen bezwaar tegen.”

Tom Verbeek, directeur Peter Petersenschool: “Voor de Peter Petersenschool maken we ons weinig zorgen over de gevolgen van een eventuele verhuizing. Wij zijn een groot voorstander van keuzevrijheid voor ouders. Geen kind en ouder is tenslotte gelijk en met de eventuele komst van de GSV nemen de keuzemogelijkheden naar ons idee alleen maar toe.”