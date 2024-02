Zandwegen: Bron van plezier en ergernissen

Door: Redactie

De zandwegen in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn beeldbepalend in het landschap en dienen gekoesterd te worden. Dat zegt de gemeente Groningen in deel 1 van de langverwachte Nota Zandwegen. In deel 2 van die nota legt men uit hoe men dit ‘koesteren’ in de praktijk wil brengen en daarover lopen de meningen uiteen.

Deugt niet

In een meningvormende raadsvergadering op 8 februari stonden 9 insprekers aan de microfoon om alarm te slaan. Allen vanuit hun eigen belang kwamen ze de raadsleden vertellen dat deel 2 van de Nota Zandwegen niet deugt. Daarbij gaat het ze enerzijds om de slechte staat van onderhoud bij nat weer (het is dan een modderpoel) en anderzijds om het vernielen van ecologische elementen (zoals de bermen) tijdens onderhoudswerk door mensen die er ‘geen verstand van hebben’. Uit liefde voor de zandwegen werden er harde woorden gesproken over de mensen van Stadsbeheer, die voor het reguliere onderhoud verantwoordelijk zijn.

Duister

Jan Schuurmans (Hoge Hereweg) heeft de indruk dat Stadsbeheer de verkeerde dingen op de verkeerde momenten doet (“onderhoud in de natste periode van het jaar”). Ingrid Schenk (Duinweg) zegt dat de enorme machines meer kapot maken dan haar lief is (“berm en fietspad worden beschadigd”). Karma Sierts (Boerlaan) zegt dat de Gemeente Haren vroeger mensen stuurde die verstand van zaken hadden, in tegenstelling tot het huidige Stadsbeheer (“Haren had een compacte groep mensen aan het werk”). David van der Kellen (Duinweg) deed er nog een schepje bovenop en zei: “De wethouder denkt dat het onderhoud nu goed is, maar ze weet niet dat het werk gebeurt door mensen die er geen verstand van hebben. Dat verwijt ik deze mensen aan de schop niet, maar de duistere managementlagen erboven wél.”

Tevreden

De insprekers zeiden ook dat zij niet genoeg waren gehoord bij het opstellen van het onderhoudsplan. Jan Wittenberg (SLGH) memoreerde dat de door zijn stichting opgestelde Nota Zandwegen destijds is genegeerd. Dat wordt echter krachtig tegengesproken door wethouder Kirsten de Wrede: “We hebben die nota echt goed gelezen en met veel mensen in het gebied gesproken. Er waren ook zienswijzen op het concept. Ik ben tevreden over deze nota en de manier waarop deze tot stand is gekomen.”

Keizand

De insprekers vragen de gemeente om deel 2 van de nota (onderhoudplan) te ‘parkeren’ en te verbeteren, alvorens deze nota vast te stellen. Aan het slot van zijn betoog toverde Wittenberg een zakje keizand op tafel, dat volgens hem veel beter is voor zandwegen dan het zand dat de gemeente nu stort. “Keizand plakt stevig aan elkaar”, verklaarde hij. En daarmee kreeg de vergadering een heel praktijkgericht slot. De discussie wordt over enkele weken vervolgd, omdat de vergadering in tijdnood kwam.



Jan Wittenberg tijdens zijn inspraak.