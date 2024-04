ZINN krijgt tweehoofdig bestuur

Nieuws:

Zorgorganisatie ZINN gaat op zoek naar een tweede bestuurder naast Carry de Niet. Een tweehoofdige Raad van Bestuur wordt wenselijk geacht om de veranderingen in de (ouderen)zorg te kunnen blijven volgen en om te zetten in verstandig beleid voor ZINN.

ZINN heeft zes woonzorglocaties in Groningen, Haren en Hoogezand en biedt zorg aan duizenden ouderen, zowel thuis als in de woonzorglocaties. Het personeelsbestand is de laatste vijf jaar gegroeid van 2400 naar 3200 medewerkers.

De spagaat van de ouderenzorg is dat er steeds meer ouderen met zware zorgbehoefte zijn en minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Daarbij komt dat de overheid minder geld beschikbaar stelt aan de ouderenzorg. Deze uitdagingen vragen meer bestuurskracht en daarom wordt de stap gezet naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. Welke bestuurder zal toetreden is nog niet bekend.