Zo begon Roel Wester… De vensterbank als klavier

Onnen, 1952: een kleine jongen van zes jaar oud luistert ademloos naar orgelmuziek van Feike Asma. Hij weet niet waarom de harmonieën hem betoverden. Hij is zo enthousiast dat hij geregeld aan de vensterbank gaat zitten en net doet alsof hij Feike Asma is. Playback avant la lettre. De naam van dit kind: Roel Wester. Hij gaat op les en heeft talent. Hij vraagt vermetel aan dominee Steendam van Onnen of hij af en toe mag oefenen in de Koepelkerk en…dat mag. Op 12 november neemt hij afscheid als organist van de Gorechtkerk.

Geloof

Deze maand nam Roel Wester (77) na zestig jaar afscheid als organist van de Gorechtkerk, waar hij sinds 1979 speelde. Van 1963 tot 2010 was hij ook organist in de Gereformeerde Kerk (koepelkerk) in Onnen en (tot 2006) van de kerk in Glimmen. Hij begeleidde talloze trouwerijen, uitvaarten en reguliere diensten. Hij ondersteunde de samenzang, die hij zo belangrijk vindt in de kerk. “Ik werd al die jaren geïnspireerd door mijn geloof. Dat is mijn houvast, hoewel de twijfel soms toeslaat, vooral nu er zoveel ellende in de wereld is. Dan denk ik: ‘Lieve Heer, waar bent U?’ Maar in andere tijden ervaar ik de nabijheid van God weer heel sterk.”

Nieuw

Naast de inspiratie van het geloof is er zijn discipline, waarmee hij al 60 jaar op zijn post zit. Of liever: op zijn bank achter de toetsen, waar hij nog altijd enorm kan genieten van de harmonieën en akkoorden. Sinds hij in 1963 werd aangesteld als organist zag hij de kerk veranderen en dat geldt ook voor de muziek. Hij stond (en staat) altijd open om oude tradities te vervangen door nieuwe, zoals dat in 2013 gebeurde met de introductie van het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Hij speelt nu ook liederen van Huub Oosterhuis en hij heeft deze veranderingen ervaren als een ‘verrijking’ van zijn beroep, ook al zagen traditionele gelovigen het eerder als een verarming. Soms wijkt hij af van de bladmuziek, omdat hij mooiere harmonieën in gedachten heeft.

Predikanten

Het samenspel met de predikant is voor Roel Wester essentieel. Via de monitor is er beeldcontact (vroeger: de spiegel). Zijn muziek draagt een dienst en hij vindt daarom dat de liederen moeten aansluiten op de preek. “Ik ontvang van onze predikanten (Ybo Buurma en Michiel Pronk) tijdig de liturgie. Daar mag ik wat van vinden”, zegt Roel. “Soms doe ik voorstellen voor een andere volgorde of zelfs een ander lied. Volgens mij moeten het eerste en laatste lied heel bekend zijn, dat maakt mensen blij.”

Motoriek

Zijn staat van dienst is indrukwekkend. Toch speelt hij op 12 november voor het laatst in de Gorechtkerk. “Ik ben er wel aan toe”, zegt hij. “Want de motoriek wordt minder. Soms denk ik: ‘Hé poot, stap eens op het goede pedaal.’ En de vingers gaan niet meer zo snel.” Roel Wester beklaagt zich niet, want het feit dat hij ondanks een herseninfarct in 1998 (en halfzijdige verlamming) toch weer het orgel kon bespelen, ervaart hij nog altijd als een wonder. En daarvoor is hij erg dankbaar.