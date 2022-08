Zwemmen in open water – Zichtbaar blijven en genieten van de natuur

Door: Redactie

Corona heeft geleid tot een groeiende belangstelling voor zwemmen in open water. Daarom heeft VWDTP aan het Paterswoldsemeer die tak van sport nu geadopteerd. Yvonne Medendorp (52) plonst er vaak in en is er lyrisch over.

Als je haar vraagt wat er leuk is aan zwemmen in open water, begint Yvonne te vertellen en houdt niet meer op: “Het is zo mooi. Golven om je heen, rust. Je vergeet direct al je dagelijkse dingen, die lijken heel ver weg. Even helemaal niets.” Yvonne zwemt meerdere keren per week bij VWDTP, meestal in een groepje. “Ik doe mee aan de trainingen, waarbij de trainer aanwijzingen geeft. Soms vanaf de steiger, soms vanaf een bootje. Want we komen op alle plekjes van het meer, hoor.”

Uitkijken

De zwemmers hebben een wetsuit aan en dragen een fel gekleurde badmuts. Bovendien zijn ze verbonden aan een boei, ook fel gekleurd voor de zichtbaarheid. Yvonne: “Je bent je namelijk altijd bewust van je zichtbaarheid. Ik pas mijn route zelfs aan en kies plekken waar mensen met boten je goed kunnen zien.” Volgens Yvonne hebben zwemmers geen voorrang en moeten die dus extra goed uitkijken.

Techniek

Bij deze sport moet je je goed kunnen oriënteren. Doordat je met een wetsuit zwemt lig je wat hoger in het water en daardoor is de techniek van de borstcrawl iets anders. “Je legt je armen meer vóór je in het water en maakt langere slagen. Omdat je goed moet blijven kijken waar je zwemt houd je je ogen altijd boven de waterspiegel. Ik draai altijd mijn hoofd naar rechts om te ademen en dan dan weer naar voren om te kijken. Met je voeten hoef je niet zoveel te doen.”

Trappetjes

Yvonne denkt dat er de komende tijd wel wat zal veranderen in haar sport: “Ik verwacht dat er regels zullen komen om zwemmers beter te beschermen, omdat ze tot de kwetsbaarste watersporters behoren. Ik pleit er ook voor om in het Paterswoldsemeer méér trappetjes te maken, want het aantal mensen dat in open water wil zwemmen groeit enorm.” Zelf beoefent ze deze sport nog maar drie jaar. Vroeger was ze zwemjuf en ze heeft een winkel in Eelde (Active Swimwear) waar ze zwemkleding voor sporters verkoopt. Sinds kort heeft ze ook de benodigde wetsuits, boeien en badmutsen in haar assortiment en de vraag daarnaar groeit sinds de pandemie.

Wie ook in open water wil gaan zwemmen kan zich aansluiten bij VWDTP (vwdtp.nl). Men kan dan gebruik maken van het sanitair en clubhuis aan de Meerweg.