Actueel: Berovingen Haren dinsdag in Opsporing Verzocht

Door: Redactie

Drie berovingen op straat in Haren (maart en april) worden dinsdag a.s. behandeld in het programma Opsporing Verzocht van de Avro. Bij de berovingen door meerdere daders werd geweld gebruikt. De zaken zijn in onderzoek bij de politie en worden zo belangrijk geacht dat ze in Opsporing Verzocht ruime aandacht krijgen.

De opnamen werden vandaag gemaakt in het centrum van Haren en langs het Westerveen (het stille fietspad nabij Scharlakenhof). Deze berovingen (23 en 28 april) werden gereconstrueerd. Zie foto. Straks meer foto’s en meer informatie over de berovingen.