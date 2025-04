30 jaar pijn – column door Gabor Lodi sr. uit Haren (april 2025)

Column:

Door: Redactie

30 jaar pijn

Mijn nieuwe huisarts in Haren gaf mij een pijnloos leven terug. 30 jaar lang had ik pijn, elke dag een gevecht om de dag door te komen. Pijn, slepend, toch werken, leven en accepteren deze ellende. Praten met mensen, slepen, de pen pakken, gereedschap pakken, steeds begeleid door mijn pijn, worsteling. Mijn kleinkinderen blij maken met grappen, pijn … . Van ups en downs tot ondragelijke rugpijn. 30 jaar geleden zei een huisarts: ” U heeft spastische darmen.” In het academisch ziekenhuis zeiden de professoren: ” U bent uniek, niets aan te doen, mee leren leven.” De andere artsen beaamden dit, niet alleen de pijn achtervolgde mij maar ook mijn dossier. Tot 2 weken geleden. Mijn nieuwe huisarts in Haren zei: ” Zullen we een test doen.” twee dagen later ging de telefoon: “U heeft een bacterie, heliobacter pylori.” Een week antibiotica kuur. Op de derde dag was de pijn weg. Zonder pijn kon ik wandelen, eten, ademen. Blij! Maar toen … ? Bij wie moet ik zijn om mijn verziekte 30 jaar terug te halen? Ondeugdelijke producten wissel je om, maar je verziekte leven …? De pijn in mijn rug is verhuisd naar mijn ziel. Voor hoeveel jaar?

Gabor Lodi sr.

Illustratie: Gabor Lodi sr.