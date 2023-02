Column Emile Koopmans, architect – februari 2023

Column:

Door: Redactie

Niet direct platgooien!

Wat was ik blij, na alle architectuur-ellende in Haren van de afgelopen twee maanden (in mijn vorige columns), dat eindelijk de zon weer op ging, met een sprookjesachtig huisje. Aan de Schelfhorst in Paterswolde. Het huisje is nieuw en oud tegelijk. Zomaar langs de weg! Onaangekondigd stond ze daar, met een lief rood kapje.

Je moet even stoppen om het te zien en om het te snappen. Ik help wel even. Onlangs stond op deze plek een klein eenvoudig keuterboerderijtje (zie op mijn site). Niks bijzonders, heel gewoon, zoals er zoveel staan in het buitengebied. Geen monument. Toen het huisje te koop kwam was het oud en versleten en te klein voor een modern woonprogramma. Dus het lag voor de hand om te slopen en nieuw te bouwen. En dan is het goed, dat er een architect komt die niet direct gaat platgooien, om voor zijn eigen lol een modieuze schuurwoning te bouwen, of een longhouse in het zwart. Nee, de opdrachtgever koos een architect die eerbied heeft voor het oude. Ze bespraken de karakteristiek van het keuterboerderijtje en samen besloten ze om een paar gevels te laten staan en weer nét zoiets terug te bouwen. En nu zie je dus in de nieuwbouw het vorige huisje nog.

Aan de voorzijde is de oude gevel gehandhaafd. Toen de wind er tijdens de bouw vat op kreeg en instortte is hij, precies zoals het was, weer opgemetseld met de oorspronkelijke stenen. De oude kozijnen zijn teruggeplaatst. Een paar kozijnen waren in het gewenste uiterlijk niet meer nodig, maar je kunt nog wel zien waar ze zaten, omdat daar nieuwe rode stenen zijn gemetseld. Die nieuwe stenen zijn op de kant gemetseld. Omdat ze gaatjes hebben schijnt er licht door. Overdag naar binnen en ’s avonds naar buiten. Alle overige nieuwe gevels en andere nieuwe ingrepen, zijn ook gemaakt van deze gekantelde rode steen, om aan te geven wat niet origineel is. U had al gezien dat het huis iets groter is geworden: iets hoger en iets breder. Het huis mocht ook wat langer worden, waardoor de verhoudingen nog perfect overeind gebleven zijn.

Jawel, er is weer een juweeltje geboren. Hulde aan de opdrachtgever, de toetsende overheid en de architect uit Haren. Dit huis is educatief, omdat het verleden is gehandhaafd. Ga kijken, neem familie en kinderen mee. Vertel ze het verhaal van dit Lief Rood Kapje en laat zien wat je met architectuur kunt bereiken.