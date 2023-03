Column Hein Bloemink – maart 2023

Column:

Door: Redactie

Inspiratie

Ik wil graag een ode brengen aan de inspiratie. De mens is uitgerust met een klein stukje brein waarin originele en authentieke ideeën kunnen ontstaan. Het is een soort fabriekje waar de creativiteit ontstaat en dat vind ik een wereldwonder. We noemen het: inspiratie. De mensheid zou niets zijn zonder inspiratie. Kijk om je heen: alles is het resultaat van iemands inspiratie. En dan mijn stokpaardje: muziek. Die komt ook voort uit het menselijk brein en is zo’n beetje de enige wereldtaal die harmonie bevordert in plaats van polarisatie. Ik heb van mooie popmuziek de inspiratiebronnen eens opgespoord en ik word daar alleen maar enthousiaster van. Paul McCartney droomde de melodie van ‘Yesterday’. Freddie Mercury vond inspiratie in zijn coming out en schreef ‘Bohemian Rhapsody’. Gary Brooker baseerde ‘Whiter shade of pale’ op het Air van Bach en Lou Reed schreef ‘Walk on the Wild side’ na ontmoetingen met drag queens in donker New York. En dan is er Billy Joel, die in zijn tijd als pianist in een nachtclub allerlei mensen ontmoette die hem in vertrouwen namen, waarna hij over hen ‘Piano Man’ schreef. Amy Winehouse sprak een spontane zin uit tijdens het winkelen (no, no, no) en hoorde er direct een hit in: ‘Rehab’. ‘Land van Maas en Waal’ komt voort uit een kinderboek waaruit Boudewijn de Groot werd voorgelezen en dat zinnetje vergat hij nooit. Dertig jaar later zong hij het liedje dat we nu allemaal kennen. Zo kan ik nog uren doorgaan. Inspiratie is niet elitair want het is in aanleg in ieder mens aanwezig. Om er vervolgens iets moois mee te doen is de kunst. Sterker, dat is volgens mij de opdracht aan iedereen: laat inspiratie toe en doe er iets moois mee. Als ik moest kiezen zou ik nog liever een ledemaat kwijtraken dan mijn inspiratie, want die maakt het leven zo mooi. Try this at home!