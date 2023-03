Column Huub van ’t Hek – maart 2023

Column:

Door: Redactie

Mijn OZB en de extra € 100.000,–

van de buurman

Huub van ’t Hek

Een rondetafel koffiegesprek op TSH na een enthousiast ochtendje trainen. Er bleek op de Oosterweg, ongeveer tegenover de tennisbanen, een huis verkocht te zijn dat € 100.000,– boven de vraagprijs was weggegaan. Op de Kromme Elleboog was een huis voor € 120.000,– boven de vraagprijs verkocht. Op de Molenweg was ook schreeuwend veel geld betaald voor een verwaarloosd pand, dat van boven tot onder gestript zou moeten worden.

Er komt een kentering in de huizenmarkt, wist iemand te vertellen. De vraag neemt af, omdat de rente stijgt, omdat de banken steeds voorzichtiger worden, omdat de verbouwingskosten niet meer zijn te overzien, omdat wij de hypotheken niet meer op kunnen brengen, omdat de maatschappij aan het einde van zijn financiële latijn is.

Ik vertelde dat ik mijn aanslag OZB net van de deurmat had gevist en dat de rekening mij nogal had verbaasd. In hun opperste wijsheid had het College van B&W vastgesteld, dat de huizenprijzen in Haren met 16% waren gestegen en derhalve was de OZB met 16% verhoogd. Het kwam mij voor als rijkelijk veel, zei ik, maar ik had het niet gecheckt in de buurt.

Protest werd mij afgeraden door de aanwezige tafelgenoten. Wees verstandig en leg je erbij neer, zo werd mij voorgehouden. Jouw rekening is niet verhoogd met 16%, jouw rekening is verhoogd met pakweg € 100.000,–. Het klopte als een zwerende vinger en het deed minstens zo veel pijn. Hoe wisten zij dat?

Heel eenvoudig, zo werd mij uitgelegd. De OZB wordt vastgesteld aan de hand van de laatste verkoopprijzen van het onroerend goed in de desbetreffende straat. Ook als die prijzen weer een keer gaan dalen, vroeg ik. Dan blijft de OZB stijgen, omdat B&W dan aan de percentageknop kan draaien. De OZB gaat niet over jouw huis; het gaat over die € 100.000,– extra van de buurman.