Rubriek Centrummanager Haren (Daphne de Haan) april 2023

Column:

Door: Redactie

Winkeliers verbinden

Je staat er misschien niet zo bij stil, maar de winkeliers van Haren zijn een grote verbindende factor in ons fijne dorp. Ze zorgen voor reuring, gezelligheid en voorzien jullie in allerlei levensbehoeften. Samen met andere instanties/verenigingen werken zij aan verbinding. Weten wat er speelt is dan heel belangrijk; wie wil wat organiseren, wie loopt waar tegenaan, waar kunnen we onze krachten bundelen? Ik kan wel zeggen dat ik met mijn huidige functie daar een belangrijke taak in heb. Samen met de Oranjevereniging kijk ik waar de winkeliers kunnen ondersteunen bij een gezellige Koningsdag. In overleg met de Seniorenvereniging zouden we graag ouderen aan een “winkelmaatje” koppelen. Samen winkelen en dan even ergens koffie drinken is toch veel leuker dan alleen! De Culturele Raad staan wij bij met de Kunst & Cultuurmarkt en straks in juni organiseren we voor het eerst samen een muziekfestival: Harfest! Met de Hortus werken we samen om hun activiteiten te promoten, denk aan de plantjesmarkt of de beeldententoonstelling waarvan ook een deel in het centrum was/is te zien. Hierdoor hopen we bezoekers te trekken die ook nog even het centrum van Haren bezoeken. Het “Huis van de Sport” ondersteunen wij, zodat de beachweek dit jaar wél doorgaat! En zo kan ik nog wel even doorgaan…Zou jij ook willen samenwerken met de winkeliers van Haren? Mail mij dan:Info@bedrijvenverenigingharen.nl