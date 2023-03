Rubriek Centrummanager van Haren: maart 2023

Column:

Is ons unieke centrum goed te vinden? Jaren geleden hebben we vaak met elkaar gesproken over hoe we Haren meer op de kaart kunnen zetten; reclamecampagnes, slogans, websites, sociale media etc. In 2012 werd er een ‘feestje’ georganiseerd, en wist iedereen dat in Groningen het prachtige dorp Haren ligt. Nu zijn we in samenwerking met Marketing Groningen aan het nadenken over een reclamecampagne: elk kwartaal een nieuwe en passend bij het seizoen. We hebben in Haren wat unieks te bieden; hét modedorp van Groningen is dan ook één van de nieuwe slogans die u meer gaat tegenkomen de komende tijd. En ondanks dat wij naast de vele modewinkels nog veel meer te bieden hebben lijkt ons dit een goede trekker. Want wie wil er nu niet een fijne dag uit met vriendinnen of gezin; lekker slenteren langs de unieke, eigen boetiekjes. Tussendoor lunchen en dan weer verder winkelen, je kan je dag wel vullen met het aanbod in Haren. Je auto parkeer je dichtbij en alles ligt op loopafstand van elkaar. ’s Avonds afsluiten in één van de gezellige restaurants die Haren te bieden heeft en je kan je geluk niet op. Voor mij zo duidelijk als wat, als rasechte Harense. Maar hoe gaan we de mensen van buitenaf attenderen op deze fijne plek? Advertenties in diverse media, denk aan kranten maar ook op Facebook & Instagram? Op reclameborden langs de weg? Voor mijn gevoel doet mond tot mond reclame het altijd nog steeds het beste, maar misschien denk jij hier anders over en heb jij dé tip! Mail me dan op info@bedrijvenverenigingharen.nl En mocht je dan dit weekend toch op een verjaardag met veel mensen zijn, vertel dan even hoe leuk Haren is.. 😉