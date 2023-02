Rubriek van de Centrummanager van Haren (februari 2023)

Column:

Door: Redactie

Door Daphne de Haan

‘Open winkel’

Regelmatig moet ik het centrum van Haren omschrijven en kom dan steevast op: divers aanbod, persoonlijk, aandacht, ambacht, service,kwaliteit, modedorp, goed bereikbaar, veel ‘eigen’ ondernemingen, hechte en actieve ondernemersvereniging, veel activiteiten.

Ondanks dat alles wat hierboven staat de kracht van Haren is hebben ook wij te maken met leegstand. Gelukkig niet veel, maar toch zeker 10 panden. Deze zien we graag weer een invulling krijgen. Onlangs zijn we gestart met het bestickeren van een aantal lege panden (Rijksstraatweg en Brinkhorst) het liefst doen we ze allemaal, maar niet elke eigenaar van het pand gaat hiermee akkoord. De afbeelding zoeken wij nauwkeurig uit omdat we ook graag de aandacht willen leggen op welk soort winkel we nog missen. Omdat u dé klant van onze winkels bent hoor ik graag wat u nog mist in ons fijne centrum? Heeft u ideeën of altijd al een wens om zelf iets te beginnen? Ik wil graag met u meedenken. Binnenkort organiseren wij een ‘open winkel’, dat u kunt vergelijken met een ‘open huis’. Gewoon eens ongedwongen binnenkijken in het winkelpand dat te huur staat en direct vragen stellen aan de makelaar/verhuurder. Ideaal toch? Hebt u interesse in bovenstaande of andere ideeën? Mail het mij: (info@bedrijvenverenigingharen.nl). Ik drink graag een kopje koffie met u..