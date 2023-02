Webcolumn J.E. Bosch, Haren (februari)

Column:

Door: Redactie

Luchtjes…

Wij zaten onlangs á la Herman van Veen gezellig over koetjesvoetbal en de lotto te praten toen het gezelschap zich afvroeg hoeveel inwoners Nederland momenteel telt. Dat bleken ruim 18,8 miljoen te zijn. En nu we het toch over koetjes hadden, wilden we meteen ook meer weten over de veestapel in ons kikkerland. Desgevraagd deelde Geesje Google ons namens het CBS het volgende mee: 101,4 miljoen varkens, 3,8 miljoen stuks rundvee, 850.000 schapen en 480.000 melkgeiten. Dan hebben we het nog niet over de honden, katten, konijnen. cavia’s en kippen gehad. Van die laatste categorie blijken er een kleine honderd miljoen rond te scharrelen! Beestachtig veel toch?

Als ik er nu vanuit ga dat al die beesten minimaal twee keer per dag poepen en plassen, dan moet dat toch een enorme bult mest opleveren. Waar moet je ermee heen is de vraag. Ik heb daar wel een idee over. Kunnen we die troep niet wegpompen in de door de gaswinning onstane holtes? Den Haag zal daar vast niet moeilijk over doen. Daar hebben ze Groningen al vaker in de stront laten zitten toch?

Nu heeft elk voordeel zoals gebruikelijk ook weer een nadeel. Mocht de gaskraan na verloop van tijd toch weer open moeten, dan zal het gas wel eens een erg akelig luchtje kunnen hebben….