Oproep Humanitas: mantelzorgers, haal uw mantelzorgkaart op

Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas doet een oproep aan mantelzorgers om zich kenbaar te maken bij het Steunpunt en een Mantelzorgkaart aan te vragen. De mantelzorgkaart bestaat uit zes coupons, die gebruikt kunnen worden om te ontspannen, iets leuks te ondernemen of een verrassing op te halen. Je kenbaar maken als mantelzorgers en de kaart ophalen kan nu ook op locaties in Haren en Glimmen.

Haren: Elke maandagmiddag van 13 tot 15 uur in de Forumbibliotheek, Brinkhorst 3.

Glimmen: Elke eerste dinsdagochtend van de maand tussen 10 en 12 uur in Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17.

De Mantelzorgkaart is voor alle mantelzorgers* die wonen in de gemeente Groningen. Meer informatie is ook te lezen op onze website humanitas.nl/groningen/steunpuntmantelzorg

Wat doet het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas nog meer?

Het Steunpunt organiseert activiteiten, cursussen, themabijeenkomsten en bijeenkomsten waar u andere mantelzorgers ontmoet. Het Steunpunt is er voor advies en informatie of om mee te denken over praktische hulp en steun. Helene Smit-Klop, projectcoördinator van het Steunpunt Mantelzorg is tijdens de inloopspreekuren aanwezig. Lees meer op website: humanitas.nl/groningen/steunpuntmantelzorg.

*Mantelzorgers die al staan ingeschreven bij het steunpunt moeten jaarlijks de kaart opnieuw aanvragen.