Advertentie: Riant en licht appartement met zorg in Haren

Door: Redactie

Zorgvilla Verdi biedt in Haren een kleinschalige en luxueuze woonvorm voor ouderen met een zeer intensieve, lichamelijke zorg- en begeleidingsvraag. In deze nieuwe woonvorm profiteert u van de royale inzet van zorgprofessionals, de fraai ingerichte living en luxe ambiance. U zet uw leven voort in en vanuit een riant en licht appartement met balkon.

Kijk voor meer informatie op www.zorgvillaverdi.nl of neem contact op met het Servicepunt van ZINN via 050 – 585 2000.