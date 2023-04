VOLE oordeelt keihard over plannen Groningen Airport Eelde: ‘leugens en manipulatie’

Door: Redactie

De vereniging VOLE ziet in de laatste ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde, die weer geld van de aandeelhouders vraagt, het bewijs voor haar stelling dat het vliegveld geen bestaansrecht heeft, overlast geeft, milieu belast en eigenlijk gewoon dient te sluiten.

Vorige week liet de directie van GAE weten dat zij alleen de luchthaven open kan houden als de aandeelhouders jaarlijks 4,5 miljoen euro ophoesten. De aandeelhouders zijn de provincies Groningen en Drenthe, stichting Oranjewoud en de gemeente Tynaarlo. Volgens directeur Meiltje de Groot is dat geld nodig voor onderhoud, beveiliging en brandweer. De begroting is niet sluitend te krijgen in de reguliere exploitatie. Als het geld er niet komt, kan de luchthaven niet langer bestaan, zei De Groot vorige week. VOLE beweert dat de directie van GAE stelselmatig ‘liegt en manipuleert’om haar imago op te poetsen en om geldschieters over de brug te lokken.

Kritisch op GAE

Vorige week publiceerde GAE haar strategie voor de nabije toekomst en in dat stuk wemelt het volgens VOLE van de onjuistheden en dat is zwak uitgedrukt. In een persbericht zegt de club: “Meer lawaai, meer CO2, stikstof en zeer zorgwekkende stoffen zoals lood, meer aantasten landschap (Bravo), minder slaap (slechts 6 uur) en nog meer verspilling van belasting geld. Het vragen om ruimere openingstijden is gezien de gezondheidseffecten ronduit schandalig. De Luchtvaartnota, waar GAE zo graag selectief winkelt, gaat uit van vermindering van de negatieve effecten als voorwaarde voor groei. GAE weet ook wel dat dit gedoemd te mislukken, maar gebruikt het volgens ons als excuus zodat ze kan volhouden dat het vliegveld daarom niet rendabel is en er nog meer geld bij moet. Eerst was dat de baanverlenging, daarna het ontbreken van lijnvluchten en nu de openingstijden.”

Over milieu zegt VOLE: “GAE negeert de actuele milieu problemen, zoals uitstoot van broeikasgassen. Er zijn 64.721 vluchtbewegingen (Bron: CBS 2022). GAE is een uitstoter van lood, fijnstof, CO2 en stikstof op een afstand van 1,5 km van Natura 2000 gebied Nationaal Park Drentsche Aa. Nergens gaat GAE in op haar bijdrage aan reductie van broeikasgassen op korte termijn. Wel vraagt GAE uitbreiding en een extra bedrijventerrein. GAE is daarmee mede verantwoordelijk voor het op slot houden van de vergunningverlening aan PAS-melders en andere nuttige economische activiteiten. Dat GAE zal vastlopen met haar aanvraag voor uitbreiding zal haar niet zoveel deren. Het gaat nu alleen om het onder druk zetten van de Statenleden om voor extra geld te stemmen.”

Reactie VOLE op concrete uitspraken GAE

VOLE kenmerkt zich door harde confrontatie en beschuldigingen. In een persbericht rekent men af met beweringen van GAE. Zo zegt VOLE dat GAE in haar recente plan 8 leugens verkoopt en zouden 21 beweringen van GAE zijn gemanipuleerd. Drie voorbeelden van vermeende leugens:

1. GAE zegt: GAE is maatschappelijke en economische infrastructuur GAE voor Noord-Nederland.

VOLE zegt: “Hiervoor is geen bewijs: de enige maatschappelijke functies op GAE zijn de

traumahelikopter en de orgaanvluchten.”

2.GAE zegt: De luchthaven heeft economische meerwaarde voor de regio.

VOLE zegt: “De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft het tegendeel aangetoond. De evaluatie van de MKBA 2016 toont aan dat de invoer was gemanipuleerd (te optimistische prognoses en niet volgens de vereiste richtlijnen). Bij een wetenschappelijk verantwoorde MKBA is de uitkomst: De luchthaven heeft een (sterk) negatieve economische meerwaarde voor de regio.”

3.GAE zegt: GAE biedt belangrijke voorzieningen voor het bereiken en ontsluiten van Noord-Nederland.

VOLE zegt: “De cijfers zeggen anders. Er waren vorig jaar nog geen 44.000 passagiers (Bron CBS). Dat is 0,007% van het totaal aantal passagiers in Nederland. Van de 1,7 miljoen mensen in Noord-Nederland maakt 2,5% gebruik van GAE. En 97,5 % van de noorderlingen vertrok van een andere luchthaven. GAE heeft een negatief effect op het bereiken en ontsluiten van Noord-Nederland: De uitgaven uit belastinggeld aan GAE (6 miljoen per jaar) kan niet worden besteed aan openbaar vervoer. Er zijn de laatste tijd veel bushaltes en buslijnen opgeheven. De mensen op het platteland hebben liever een bus dan GAE, maar tja…. dat is niet onderzocht.”

