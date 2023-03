22 maart kennismaken met de Peter Petersenschool

Door: Redactie

Op woensdag 22 maart a.s. organiseert de Peter Petersenschool in Haren een open inloopochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders.

Op woensdag 22 maart verzorgen kinderen van 9.00 tot 11.00 uur rondleidingen door de school en zijn ouders, directie en stamgroepleiders aanwezig om bezoekers te informeren over het jenaplanonderwijs op de PPS. De school is gevestigd aan de Rummerinkhof 6B in Haren.

De PPS in Haren is een jenaplanbasisschool, die de afgelopen jaren fors is gegroeid. Het jenaplanonderwijs, waarin het samenwerken met anderen en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling centraal staan, mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. De school is in de afgelopen jaren van 200 naar bijna 270 kinderen gegroeid. Desondanks wordt de school door ouders en kinderen nog steeds als overzichtelijk, veilig en gezellig ervaren. Kinderen leren, spelen en vieren nog steeds samen….van jong tot oud.

De aanstaande nieuw- en verbouw biedt meer dan voldoende ruimte voor nieuwe PPS’ers in alle stamgroepen.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten op de PPS in tweejarige stamgroepen en werken, spelen en vieren samen, leren van en dragen zorg voor elkaar. Het motto is niet voor niks: “Hier groeit de toekomst”, stelt de school. “Groeien is zoveel meer dan groter worden…groeien is nieuwe ervaringen opdoen, samen dingen leren, geïnspireerd raken, zelfstandig worden, kritisch kijken en nieuwe uitdagingen aangaan. Groeien doen we op ’t Vlot nooit alleen….groeien doen we samen.”

Meer informatie over de school en het jenaplanonderwijs is te vinden op de website van de school: www.jenaplanschool.nl/pps

Bellen voor informatie of een afspraak kan natuurlijk ook: tel: 050-5350566