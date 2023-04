3 mei herdenking in Appèlbergen

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de April Meistaking 1943 op 3 mei 2023. Om 14:00 vertrekken belangstellenden vanaf het paviljoen Appèlbergen in Glimmen met een Stille Tocht naar het Monument.

De April-Meistaking in 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Ieder jaar herdenken wij op 3 mei alle slachtoffers uit de drie Noordelijke Provincies en met name de 34 vermoorde mensen die in het gebied van de Appèlbergen in Glimmen in massagraven zijn gedumpt.