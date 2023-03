5 augustus 1944 – Wie weet wat er in De Punt is gebeurd?

Nieuws:

Door: Redactie

Dirk Munk, die de oorlogsjaren in Haren en omstreken in kaart brengt (en zelfs een officieel gedenkbord tot stand bracht aan de Hoornsedijk), onderzoekt een dodelijk incident, dat plaatsvond op zaterdag 5 augustus 1944 in de gemeente Vries. Informatie is welkom.

Beschieting Onnen

Geallieerde jachtvliegers patrouilleerden die dag langs de spoorlijn Groningen-Zwolle, zoals ze heel vaak deden. Omstreeks 13.00 uur beschoten ze een passagierstrein bij Onnen, waarbij geen slachtoffers vielen. Vervolgens vlogen ze door naar Beilen, waar ze om 14.15 uur een goederentrein onder vuur namen. Om 15.00 uur werd bij Hoogeveen een passagierstrein beschoten, waarbij tientallen doden en gewonden vielen.

Munk vermoedt dat bij de aanval op Onnen ook bij De Punt een auto beschoten werd op de weg naar Assen. Een stuk weg dat tot de gemeente Vries behoorde. Het verhaal is afkomstig van een oud-leerlinge van de zeer geliefde onderwijzer H.L. Bleeker. Zij vertelde dat hij om het leven kwam bij de beschieting van een auto. Uit de overlijdensregisters van Vries blijkt dat naast Bleeker op hetzelfde moment om 14.00 uur ook chauffeur H.J. Cremer om het leven kwam. Hij blijkt een taxichauffeur van de Ratax geweest te zijn. Mevrouw Bleeker zat ook in de auto, maar bleef ongedeerd. Het doel van de reis was om haar naar haar ouders in Frederiksoord te brengen om daar uit te zieken. Beide Groningers waren nog niet geregistreerd als Slachtoffer van de Oorlog.

Hoewel de overlijdensaktes dus in Vries zijn opgemaakt, was deze beschieting daar niet bekend. Echter, dat is ook niet zo vreemd als de beschieting net ten zuiden van Glimmen plaatsvond zoals Munk nu vermoedt, immers, dat is een heel eind van de plaats Vries verwijderd.

Dirk Munk is nu op zoek naar mensen die wellicht meer weten van een beschieting van een auto ten zuiden van Glimmen in 1944. U kunt hem bereiken via e-mail: munk@home.nl