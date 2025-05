Advertentie: Atelierroute Noordenveld 10 en 11 mei

Door: Sales

Open Atelierroute Noordenveld van Verkuno op 10 en 11 mei 2025

Op 10 en 11 mei is er voor de 37e keer de Open Atelierroute Noordenveld. De route vindt plaats op 20 locaties in Alteveer, Lieveren, Norg, Peize, Roden en Roderwolde.

Maar liefst 25 professionele kunstenaars doen mee: Magda Balvers, Angelien Coco Martin, Lilian Dijkema, Froukje Dijkstra, Henk van Donk , Marleen van Engelen, Ilse van Garderen, Maxelant Harmsze, Thea Hoek, Anita Hoekstra, Linda van Huffelen, Rianne Kooijman, Marcia Krijgsman, Ida van der Lee, Jessica Lelieveld, Olesia Liashova, Hans van der Mark, Grietje Nieuwhof, Mathilde Vermeulen-Oosterwijk, Janne Ouwehand, Marijtje van der Veen, Henk Wassing, Wilma Wassing, Aly van der Woude en Wilhelmina Zoutewelle.

De ateliers zijn dit mei-weekend geopend van 12 uur tot 17 uur.

Het routeboekje ligt op verschillende publieke plaatsen in Noordenveld. Kijk op www.openatelierroutenoordenveld.nl voor info over de route, kunstenaars, locaties en programmering.

De feestelijke opening zal zijn op zaterdag 10 mei om 11:00 uur in De Paardestal, Hooghaar 1, te Peize. Graficus Peter O. Gerrits, voormalig voorzitter van Nobilis centrum voor prentkunst, zal de officiƫle opening verrichten. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Les Cordes Du Nord, die gypsy jazz ten gehore zullen brengen.

In De Paardestal is een overzichtstentoonstelling te zien met werk van alle kunstenaars als voorproefje op de route. Deze is gratis te bezoeken in de weekenden van 10 mei tot en met 1 juni mei 2025 van 12:00 tot 17:00 uur.

Op zondag 11 mei speelt BigBand Groningen een feestelijk optreden op ’t Kunsterf in Norg van 11-12.00 uur: een prima start van de open atelier-dag!

U bent van harte welkom!