Advertentie: Iets doen voor een ander? Word vrijwillig chauffeur bij ZINN!

Door: Redactie

Voor de Buurthuiskamer in woonzorglocatie De Dilgt in Haren zoekt ZINN vrijwillige chauffeurs, om bezoekers te brengen en halen. In de Buurthuiskamer wordt dagbesteding aangeboden, in een huiselijke omgeving en onder begeleiding. Als chauffeur haal je mensen ’s ochtends thuis op in een busje en aan het eind van de middag ben jíj degene die ze weer thuis brengt. Een dankbare taak!

Betrokken

Het vervoer van de bezoekers van en naar de Buurthuiskamer wordt gedaan door een groep betrokken vrijwilligere chauffeurs. Stuk voor stuk mensen die met geduld, humor en verantwoordelijkheidsgevoel dit werk doen.

Peter is een van hen. Hij brengt wekelijks mensen uit Haren en omgeving naar de Buurthuiskamer in De Dilgt: “Ik ben gepensioneerd en door mijn rol als mantelzorger in dit werk terecht gekomen. Waarom? Omdat ik graag iets voor anderen wil doen!”

Aanmelden

Wil jij net als Peter iets voor een ander betekenen? Herken je je in het profiel? En ben jij een ochtend en/of middag per week beschikbaar? Mail dan naar welzinn@zinnzorg.nl of neem telefonisch contact op via 050-752 5000. Voorwaarde is dat je in het bezit bent van rijbewijs B.



Meer informatie

Ga naar www.zinnzorg.nl/vrijwiligerswerk en kijk bij de vacatures voor de volledige vacatureomschrijving. Op de website lees je ook waar je als vrijwilliger bij ZINN op kunt rekenen, zoals onder andere een eindejaarsgeschenk en een ruim aanbod van gezellige en informatieve bijeenkomsten.

ZINN hanteert diverse onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en zorgt dat vrijwilligers verzekerd zijn.