Advertentie: Ladies Diner 5 april

Nieuws:

Door: Redactie

Steeds vaker zoeken Harense winkels en bedrijven elkaar op om samen activiteiten te ontplooien. Op 5 april 17.00 uur wordt alweer voor de vierde keer een Ladies Dinner georganiseerd door Bistro Heerlijk en de modezaken Grijs, Mignon By Marlieke en Papillon. Tijdens een 3-gangen diner wordt damesmode geshowd en na afloop kunnen deelnemers terecht in de genoemde modewinkels. De vrouwen die dit concept in Haren introduceerden zien het als een bundeling van kracht en vooral als (zoals zij het noemen) ‘het ideale avondje uit in Haren’. Tickets kunnen worden besteld op: bestellen.bistroheerlijk.nl