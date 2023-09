Advertentie: Open Dag bij BodyFit Haren 10 september

Door: Sales

BodyFitHaren | Open Dag

Terug van weggeweest! Onze open dag! De laatste keer was nog op onze oude locatie aan de Anjerlaan, zeker acht a tien jaar gelden! Zondag 10 september is het zover. Tussen 10.00 – 17.00u is iedereen welkom om langs te komen en een kijkje/kennis te nemen in/van onze fitnessclub. Wie zijn wij? Waarom zijn wij ruim 35 jaar succesvol in de fitnessbranche in Haren e.o.? Wij hebben, in de ruim drie decenia de juiste ervaring en kennis ontwikkelt om op een juiste, veilige en leuke manier fitness aan te bieden. En dat alles in een fantastisch pand op een unieke locatie. BodyFitHaren is in 2019 door Eaton en Technogym benoemd tot één van de mooiste fitnessclubs van het noorden. Inmiddels zijn wij vier jaar verder en hebben niet stilgezeten. We zijn opgeschaald naar een High-end club en sinds 2023 zijn we nog verder opgeschaald naar een HotelStyle FitnessClub om nog meer de Next Level (Column Haren de Krant mei 2023) ervaring te kunnen bieden. Dit willen wij héél graag aan jullie laten zien. Maar er is meer te doen die dag… We draaien een mooi event waarbij diverse in-en outdoor workshops worden gegeven waaraan je mee kunt doen. Of gewoon een kijkje nemen kan ook natuurlijk. We staan klaar om jullie rond te leiden, te informeren. Er zijn goede inschrijfacties voor nieuwe leden. Uiteraard allemaal onder het genot van een heerlijk kopje Italiaanse koffie of thee. Kom je ook langs? We zien je graag!

BodyFitHaren – 050 534 00 02 – Onnerweg 47

OPEN LES BBB

Buik – Benen – Billen! De hit uit de jaren negentig en weer helemaal hip en passent in deze tijdsgeest. Een fantastische workout op een heel mooi tijdstip in de week! Wij noemen dit ‘prime time tijden’! Dinsdagavond om 20.00u geeft Milasa deze les. Wie is Milasa? Milasa woont bijna anderhalf jaar in Nederland. Haar passie en werk in Oekraïne was al in sport en dit zal zij nu verder uitbreiden bij BodyFitHaren. Zelf is zij een serieuze sportfanaat met heel veel ervaring. Zowel in haar eigen trainingen als in het lesgeven. Eerder hebben we de les Functioneel Power WorkOut al succesvol opgestart en nu dus de BBB. In het verschiet zitten nog meerdere workouts zoals KangooJump Fit, maar ook Personal training. Geïnteresseerd in de open les? Meld je dan aan! Let op; We hebben slechts 20 plaatsen beschikbaar! Kijken mag ook!

Open les – Dinsdag 20.00u – BBB | BodyFitHaren – 050 534 00 02 – Onnerweg 47