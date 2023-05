Advertentie: Sociale Brigade zoekt woonruimte voor Oekraïense man

Nieuws:

Door: Redactie

Tekst: Sociale Brigade, Haren

Rober is een Oekraïense, Syrische Christen die het afgelopen jaar uit Oekraïne is gevlucht. Eerst met zijn dochter van 20 jaar. Zij is teruggegaan naar Oekraïne. Rober is hier gebleven.

Hij heeft de afgelopen maanden een huis met een Nederlandse vriend gedeeld. Die is naar Zweden vertrokken en de huur is opgezegd. Nu moest hij per direct, 7 mei, zijn stulpje in Groningen uit.

Voor deze week hebben we onderdak voor hem gevonden. Maar volgend weekend hebben we iets anders voor hem nodig. Een plek waar hij kan blijven. Wie heeft een kamer of ruimte beschikbaar voor deze oudere, nette man?

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Sociale Brigade: www.socialebrigade.com | info@socialebrigade.com