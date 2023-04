Advertentie: Taxatie goud en zilver in Buurthuis Mellenshorst 20 april

Door: Redactie

Goud en Zilver Nederland houdt zich al bijna 10 jaar bezig met het recyclen van edelmetalen.

Wij hebben veel ervaring op het gebied van taxeren en toetsen. Goud en Zilver Nederland koopt alle soorten gouden en/of zilveren sieraden, kettingen, armbanden, horloges, oorbellen, ringen, munten, baren, bestek, dentaal, industrieel, etc., ongeacht de conditie. Maar ook platina, palladium, rhodium, bloedkoraal en diamant.

Ook willen wij graag met u meekijken naar Antieke voorwerpen die volgens u waarschijnlijk extra waarde hebben. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact met ons opnemen of bij ons langskomen en wij kijken het ter plekke voor u na. Voor Zilveren voorwerpen is het extra van belang dat deze voorzien zijn van een keurmerk. bij goud kunnen wij makkelijker toetsen.

Wilt u uw goud of andere edelmetalen omzetten in geld, dan is dat nu het juiste moment. Wij zijn bij wet verplicht om van iedere klant zijn/haar legitimatie te registreren i.v.m. voorwerpen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Denkt u er daarom aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen wanneer u ons bezoekt of in het geval van een taxatie-pakket dat u een kopie van uw legitimatiebewijs bijvoegt. Wij kunnen alleen goud en zilver kopen van personen ouder dan 18 jaar.

Wij hopen u snel te mogen ontvangen of een afspraak met u te maken.

Tot snel