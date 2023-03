Algemeen informatief cultuur: Zeus – God van de donder en bliksem

Door: Redactie

Als we het over het antieke pantheon hebben, is het onmogelijk om het hoofd ervan niet te noemen, Zeus https://whoiszeus.nl/ de grote dondergod en in het algemeen de machtigste god in de ogen van de oude Grieken. Deze grote god is ook nu nog terug te vinden in de moderne cultuur, ook al hebben de opvattingen over hem hun religieuze connotaties allang verloren. Dankzij films, boeken en videospelletjes kennen de meeste mensen Zeus, zelfs als mythologie en heidense godsdiensten hen helemaal niet interesseren.

Zijn er veel films over Zeus en waarin hij voorkomt?

Er zijn echt veel van zulke films – het thema van het oude Griekse pantheon heeft de belangstelling van cineasten sinds de eerste jaren van zijn geboorte als aparte kunst. Zijn type heeft zijn populariteit vandaag de dag niet verloren – tot op heden is het beeld van de godheid te zien in volwaardige films, maar ook in tv-series.

Deze aandacht is niet uit het niets ontstaan – het feit is dat Zeus zelfs vóór het tijdperk van de cinematografie een belangrijke plaats innam in de cultuur en in het nieuwe type amusement wordt zijn voorstelling automatisch overgedragen, met de persoonlijke ervaring van regisseurs en producenten.

Nu blijven de films uitkomen, want het beeld van de dondergod verliest zijn relevantie en aantrekkingskracht niet – het straalt nog steeds kracht uit.

De belangrijkste soorten films over Zeus zijn:

Documentaire en historische. Dergelijke films behandelen een theorie over de Griekse mythologie of vertonen de mythen rechtstreeks. Veel van dergelijke films en tekenfilms zijn gouden klassiekers geworden, geliefd en bekend over de hele wereld. Tekenfilms. Het thema van de mythen wordt heel vaak gebruikt in plaatjes voor kinderen, omdat het vaak eenvoudige en leerzame plots zijn. Het gebrek aan beperkingen die er zijn bij het werken met levende acteurs geeft de auteurs volledige vrijheid van handelen. Een voorbeeld is Disney’s Hercules. Blockbusters. Meestal zijn dit onderhoudende films waarin de rol van Zeus op zijn plaats lijkt, zoals sci-fi en superheldenfilms. In dit geval is een goed voorbeeld de recente toevoeging van Zeus aan het Marvel Cinematic Universe – de donderaar verscheen, zij het als antagonist, in de laatste aflevering van de Thor filmreeks.

Het unieke van het beeld van Zeus is dat het geen enkele relevantie verliest. Daar is niets verrassends aan – dit is een universele “vader”-figuur, die ongeacht de tijd, de boodschap van het beeld en het soort voorstelling zeker weerklank vindt bij het publiek.

Waar vinden we Zeus vandaag?

Net als veel andere heidense religies is het oude wereldbeeld nu een eenvoudig verhaal. Via de oude Griekse mythen zien we hoe de mensen van toen de wereld zagen.

Maar ook vandaag de dag kan iedereen die geïnteresseerd is in de figuur van Zeus zijn symbolen en verwijzingen vinden in de meest uiteenlopende activiteiten en culturen:

films, boeken en videospelletjes;

advertenties en ander soortgelijk materiaal;

souvenirs en Zeus-parafernalia.

Betrouwbare getuigenissen van hoe de oude Grieken zelf hun belangrijkste godheid zagen, hebben onze dagen bereikt – je kunt Zeus zien op afbeeldingen en foto’s en in hoogwaardige reconstructies van standbeelden.

Maar vaker dan het beeld van de god zelf is er zijn symboliek. Allereerst is de bliksem een symbool van zijn goddelijke macht, zowel solitair als met een donderwolk. Ook beelden van deze heilige berg worden vaak gebruikt om zijn absolute macht over de Olympus uit te drukken.

Waar hoor je de naam Zeus tegenwoordig nog?

Tegenwoordig hoort de gemiddelde mens de naam van deze godheid waarschijnlijk uit een film of tijdens een historische rondleiding. Historische tentoonstellingen met Zeus zijn niet alleen te vinden op het voormalige grondgebied van de Griekse polities. De Griekse oude cultuur was ooit de meest ambitieuze en ontwikkelde van alle beschavingen en haar invloed reikte tot ver over de grenzen.

Aangezien het oude Griekenland het centrum van de wereldhandel was, zijn culturele monumenten uit die tijd in veel verschillende delen van de wereld te vinden. Dit zijn amforen, fresco’s, schilderijen, beelden, die allemaal gemaakt kunnen zijn ten tijde van de eigenlijke Zeusverering, of veel later, in een tijd van cultureel respect. Zo kan de gemiddelde toerist de naam Zeus horen in bijvoorbeeld een cultureel museum in Europa – niet noodzakelijkerwijs een reis naar Griekenland.

Er zijn andere opties:

videospelletjes en rollenspellen;

De studie van mythologie – zowel professioneel als amateur;

Het beeld gebruiken als reclame.

Zoals de meeste historische en mythologische beelden is Zeus van niemand – zijn beeld en alles wat ermee samenhangt kan naar believen worden gebruikt. Daarom zijn verwijzingen naar de godheid te zien in reclamecampagnes van uiteenlopende aard en kwaliteit. De keuze van de adverteerders is begrijpelijk – het beeld is eenvoudig, maar tegelijkertijd betekenisvol, begrijpelijk en vertrouwd.

Er zijn nu ook bewonderaars van Zeus. Zij geven nauwelijks een religieuze connotatie aan hun hobby – veel meer lijken dergelijke groepen op gewone fans – maar de vraag naar parafernalia en discussies spreekt voor zich. Zeus is nog steeds erg populair en zal zijn invloed op de cultuur waarschijnlijk nog lang niet verliezen.