Algemeen informatief: Laat medewerkers een opleiding online marketing volgen 

Door: Redactie

Voor lokale bedrijven is het steeds interessanter medewerkers een opleiding ‘online marketing’ aan te bieden. Diverse onderzoeken tonen aan, dat het aantal online aankopen van consumenten de komende jaren verder toe zal nemen. Men verwacht dat in 2027 meer dan 40 procent van de aankopen online gedaan wordt door een gemiddelde consument. Een trend om nu alvast op in te spelen, door in te zetten op online marketing en het in huis halen van de benodigde kennis daarvoor. Medewerkers inschrijven voor een GA4 training kan een eerste stap zijn; men leert hierbij data uit Google Analytics te analyseren om op basis daarvan doelgerichte verbeteringen door te kunnen voeren aan een website. Maak je nog geen gebruik van Google Analytics 4? Ook in dat geval is het volgen van deze training relevant; je leert er meer over de wijze waarop je GA4 inricht.



Marketing kent tal van verschillende vormen

Online marketing kent tal van verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen zoekmachine optimalisatie en het inzetten van nieuwsbrieven. Waar zoekmachine optimalisatie, vaak afgekort tot SEO, voornamelijk gericht is op het aantrekken van nieuwe klanten, probeer je bestaande klanten middels nieuwsbrieven bij de organisatie betrokken te houden. Het is belangrijk als organisatie te kiezen voor een mix van verschillende vormen van marketing. Om medewerkers zo breed mogelijk op te leiden, loont het te kijken naar de startinformatie over NIMA Opleidingen. NIMA staat voor Nederlands Instituut voor Marketing; vanuit dit instituut worden verschillende relevante cursussen aangeboden op het gebied van online marketing.



Relatie tussen consument en organisatie verandert

Het is niet voor niets dat het belangrijk is te kiezen voor een combinatie van verschillende vormen van marketing. De relatie tussen klanten en aanbieders verandert. Een klant komt niet langer standaard naar dezelfde aanbieder, maar kijkt waar een product tegen de laagste prijs aangeboden wordt.



Stel budget beschikbaar voor werknemers

Er zijn verschillende manieren om medewerkers hun kennis op het gebied van online marketing te doen laten verruimen. Organiseer een gezamenlijke training of opleiding, waarvoor je meerdere collega’s inschrijft. Alternatief is het bieden van een vast budget per medewerker, waarbij de medewerker zelf een relevante opleiding aan kan dragen. Het opnemen van een dergelijk budget in de secundaire arbeidsvoorwaarden maakt je bedrijf direct een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe collega’s. De invulling van de secundaire arbeidsvoorwaarden is een steeds belangrijker aspect voor mensen die zoeken naar een nieuwe uitdaging.