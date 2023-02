Algemeen informatief: Tips voor het serveren van een heerlijke courgette soep

Door: Redactie

Heb jij vrienden over de vloer en heb je ze beloofd om heerlijk voor ze te gaan koken? Dan is het natuurlijk logisch dat je er met alleen een hoofdgerecht niet van af komt. Om ervoor te zorgen dat je indruk maakt, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat je meerdere gangen serveert. Zo kun je beginnen met een heerlijke courgette soep en vervolgens als hoofdgerecht verschillende soorten vlees of vis maken. Het voordeel hieraan is, is dat iedereen dan van alles wat kan proberen. Wel is het verstandig om eventuele dieetwensen vooraf te vragen. Stel dat er iemand vegan is, dan is het wel vervelend dat je dan voor diegene geen hoofdgerecht hebt. Als dessert kun je natuurlijk ook alle kanten op. Zo kun je kiezen voor een relatief eenvoudige ijstaart, maar is een koffie of cappuccino met bonbons natuurlijk ook altijd goed. Omdat het hoofdgerecht en dessert vaak het probleem niet vormt, richten wij ons op het serveren van een heerlijke courgette soep.

Het recept

Een recept is natuurlijk wel handig voordat je een heerlijke courgettesoep kunt serveren. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei verschillende gerechten te vinden, zodat je relatief eenvoudig je eigen soep kunt maken. Qua smaak kun je met de verschillende ingrediënten spelen, waardoor de smaak precies zo wordt zoals jij voor ogen had. Stel dat je je soep liever wat zouter hebt, dan is dit geen enkel probleem. Om je alvast een eind op de goede weg te helpen, hebben we een gerecht voor je, waarmee je gegarandeerd indruk weet te maken.

Voor het maken van courgettesoep heb je de volgende ingrediënten nodig:

2 grote courgettes, in stukjes gesneden

1 grote ui, fijngehakt

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 liter groentebouillon (bij voorkeur zelfgemaakt of van een bouillonblokje)

1 eetlepel olijfolie

Zout en peper naar smaak

Verse kruiden zoals basilicum, tijm of peterselie voor garnering

Stap voor stap naar de perfecte soep

Verhit de olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur en fruit de ui en knoflook totdat ze zacht zijn. Voeg de courgette toe en bak deze 5-10 minuten tot ze zacht zijn geworden. Voeg de groentebouillon toe en breng aan de kook. Laat het geheel ongeveer 15 minuten sudderen. Gebruik een staafmixer of blender om de soep glad te pureren. Als je geen staafmixer of blender hebt, kun je de soep ook door een zeef drukken met behulp van een lepel. Breng de soep op smaak met zout en peper en serveer met wat verse kruiden als garnering.

Je kunt de soep ook nog op smaak brengen met andere ingrediënten, zoals geraspte Parmezaanse kaas of room. Zo kun je helemaal zelf bepalen welke smaken jij lekker vindt. Uiteraard is teveel room niet goed voor onze gezondheid, maar een kleine hoeveelheid is natuurlijk geen enkel probleem.

Serveer de soep niet te heet

Uiteraard is het niet de bedoeling dat je de soep lauw serveert, maar te heet is ook niet fijn. Je zit er natuurlijk niet op te wachten dat jullie eerst 5 minuten voor jullie uit zitten te staren alvorens je kunt beginnen met eten. Vaak is het aan te raden de soep te serveren tussen de 50 en 60 graden. Heb je nu geen thermometer, laat de soep dan even een minuut of 5 staan wanneer je het gas of je kookplaat hebt uitgezet.