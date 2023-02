Algemeen informatief: Waar moet je op letten als je een ebike koopt? 

Door: Redactie

Inmiddels is het vrij duidelijk, ebikes zijn er om te blijven. Sommigen van jullie zijn misschien nog steeds sceptisch over de elektrisch ondersteunde fietsen en wat ze bijdragen aan de fietsgemeenschap. Maar wij denken dat, hoe je een ebike ook gebruikt, zolang het je motiveert om meer te fietsen, het de juiste keuze voor je is. Dus, waar moet je op letten voordat je een ebike koopt? Hier zijn 4 tips waarmee je de beste ebike koopt!

Afstand

Wat is de afstand van je dagelijkse woon-werkverkeer, hoeveel kilometer is je blokje om of hoe ver fiets je naar familie? Houd er rekening mee hoe ver je wilt gaan met je ebike, aangezien de batterijen beperkingen hebben. De afmetingen en capaciteiten van accu’s verschillen per fabrikant en veel factoren, zoals het gewicht van de berijder/fiets of de helling van je weg/parcours, bepalen hoe ver je kunt komen. Standaarden van 400 wattuur (Wh) en 500 Wh worden steeds populairder bij gevestigde fabrikanten zoals Shimano en Bosch, maar veel e-bikes bieden ook individuele oplossingen zoals dubbele batterijsystemen om je actieradius te vergroten of kleine en lichtgewicht opties voor opvouwbare fietsen en forenzenfietsen.

Doel

Er zijn verschillende redenen waarom het kopen van een ebike zinvol is, dus het is belangrijk om na te denken over wat je ermee wilt bereiken. Voor sommigen kan het een doel zijn om (weer) fit te worden en voor anderen om zonder te zweten hun dagelijkse woon-werkverkeer op de fiets af te ronden. Wat je er ook mee wilt doen, de meeste ebikes bieden verschillende niveaus/instellingen van ondersteuning waarmee je de inspanning die je moet leveren om te trappen kunt regelen en met deze opties kun je de intensiteit voor je eerste ritten kiezen.

Prijs

De prijsklasse van ebikes begint bij minder dan 1.000 euro en loopt op tot 10.000 euro en meer, voornamelijk afhankelijk van het niveau van de componenten die je verkiest voor je fiets. Volgens een ebike-onderzoek liggen de gemiddelde kosten voor een ebike echter tussen 2.000 en 2.999 euro. Als alternatief is er ook een groeiende markt voor tweedehandsebikes die misschien wel een paar koopjes voor je in petto hebben. Maar vergeet niet dat het kopen van een e-bike je op de lange termijn ook geld kan besparen. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan het verlagen van de uitgaven voor je auto of openbaar vervoer.

Model

Afhankelijk van wat je met je elektrische fiets wilt doen, moet je kiezen of hij vering nodig heeft en zo ja, hoeveel daarvan. Als het grootste deel van je ritten over wegen of onverharde wegen gaat, is een hardtail met voorvering of een elektrische racefiets alles wat je nodig hebt. Aan de andere kant, als je er helemaal op uit bent om je lokale paden te verkennen of zelfs met je ebike naar het fietspark te gaan, dan is een volledig geveerde e-mountainbike (E-MTB) wellicht de betere keuze voor jou. Er zijn veel ebikefabrikanten op de markt, variërend van gevestigde fietsmerken zoals Cube, Specialized en Trek tot specifieke elektrische fietsmerken zoals Haibike of Gtech.