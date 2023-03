Algemeen informatief: Wat te doen in Haren tijdens de voorjaarsvakantie?

Door: Redactie

Haren is een gezellig dorp in de provincie Groningen, gelegen net ten zuiden van de stad Groningen. Het dorp heeft ongeveer 19.000 inwoners en biedt veel verschillende activiteiten voor zowel jong als oud. Vooral tijdens de voorjaarsvakantie, is hier genoeg te beleven. Van een stukje cultuur tot aan allerlei verschillende andere activiteiten, het kan hier allemaal. Dus kun jij nog wel wat inspiratie gebruiken voor dit voorjaar? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen je namelijk exact welke bezienswaardigheden je tijdens je bezoek aan Haren absoluut gezien moet hebben.

Paterswoldsemeer

Een absolute must see is het Paterswoldsemeer. Het Paterswoldsemeer is een groot meer dat op de grens ligt van Haren en de stad Groningen. Het is een populaire plek voor recreatie en watersport, zoals zwemmen, zeilen, roeien, kanoën en suppen. Rondom het meer zijn er verschillende strandjes en ligweiden waar je heerlijk kunt ontspannen en genieten van het uitzicht over het water. Daarnaast kun je er mooie wandelingen of fietstochten maken langs het meer en door de omliggende bossen. Ook zijn er verschillende restaurants en cafés gevestigd aan het Paterswoldsemeer waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje met uitzicht op het water. Kortom, het Paterswoldsemeer is een prachtige plek om te vertoeven en te genieten van de natuur. Schijnt de zon, dan is het natuurlijk ontzettend leuk om heerlijk te gaan picknicken met elkaar.

Hortus Botanicus Haren

De Hortus Botanicus Haren is een prachtige botanische tuin die gelegen is in het dorp Haren, nabij de stad Groningen. De tuin is opgericht in 1967 en heeft een oppervlakte van maar liefst 20 hectare. Er zijn verschillende thematuinen te vinden in de Hortus, zoals een Chinese tuin, een bomentuin en een kruidentuin. Ook zijn er verschillende kassen met tropische planten en bloemen te bewonderen. De Hortus is daarnaast ook een belangrijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut en heeft een uitgebreide collectie van meer dan 20.000 plantensoorten. Het is een ideale plek om te genieten van de prachtige natuur en om meer te leren over verschillende plantensoorten. Jaarlijks worden er ook verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd, zoals workshops en rondleidingen, voor zowel volwassenen als kinderen. Kortom, de Hortus Botanicus Haren is een must-visit voor elke natuurliefhebber.