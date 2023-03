At Home heeft de mooiste etalage van Haren

Door: Redactie

Hannie Dethmers (links), eigenaar van conceptstore At Home in Haren krijgt lof toegezwaaid voor haar etalage. In het kader van de expositie in het Groninger Museum over de ontwerper Gianni Versace werden door een jury de mooiste etalages in Groningen en Haren verkozen. In de stad was het Boekhandel Riemer en in Haren werd het At Home.

De jury bestond uit o.a. directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum en wethouder Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen. In het totaal werden 200 etalages beoordeeld.