Auto met een verhaal; De mobiele luchtverkeerstoren van Haren

Door: Redactie

De rode Volkwagenbus met witte streep valt op door de glazen ‘koepel’ op het dak. Wie goed kijkt ziet binnenin apparatuur, een keukenblok en twee stoelen onder het glas. Wat is het verhaal achter dit vreemdsoortige voertuig, dat vroeger op luchthaven Rotterdam was gestationeerd? We zien hem vaak staan op de oprit van een huis aan de Rijksstraatweg in Haren.

“Het is een mobiele verkeerstoren”, zegt eigenaar Wout Peterse uit Haren. “Hiermee voer ik mijn taak als Display Director (DD) uit tijdens luchtvaartshows.”

Peterse is vrijwel de enige burger in Nederland die nog bevoegd is om regie te voeren over civiele vliegshows en luchtvaartevenementen, zowel op luchthavens als daarbuiten. Een DD werkt in opdracht van de organisator, zorgt voor het verkrijgen van de vergunningen en wordt dan door de Minister van I&W belast met de veilige uitvoering van het evenement.

