Baboffel heeft een nieuwe eigenaar

Door: Redactie

Op 1 maart gaat Speelgoed- en Kinderwinkel Baboffel te Haren over in andere handen. Oprichter Patricia Diercks gaat met pensioen en vertrouwt haar speelgoedwinkel toe aan Hester Muurling.

Hester werkt sinds 2017 bij Baboffel en heeft ervaring als ondernemer in Haren (Flowers Freestyle). In september 2000 begon Patricia Diercks haar winkel aan de Hortuslaan en verhuisde die in de loop der jaren twee keer. De winkel is nu gevestigd aan de Brinkhorst. Haar visie op dit vak is onveranderd. Ze zegt: “Het mooiste en beste speelgoed om kinderen mee te laten opgroeien heeft mijn hart.” Bij Baboffel staat de liefde voor de ontwikkeling van het kind voorop.

Op woensdag 1 maart van 15.30-17.30 uur is iedereen welkom in de winkel om Patricia Diercks nog eenmaal te ontmoeten en met Hester Muurling kennis te maken.

foto: Hester Muurling