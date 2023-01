Bekend als Le Grillon Glimmen: Herinneringen aan een markante villa

Door: Redactie

In Glimmen was Auberge le Grillon van de jaren 50 tot 2004 een begrip. Je kon er dineren en bruiloften vieren. Het was gevestigd in een villa, die nu nog steeds tot de blikvangers langs de Rijksstraatweg gerekend mag worden. Wat is het verhaal achter dit huis?

Ingeborg Muller kwam hier wonen als kind van vijf, nadat haar vader de villa had laten bouwen in 1937. De foto laat zien hoe dit pronkstuk tussen weelderig geboomte stond. De tuinmuur rechts is in de oorlogsjaren gebouwd, zodat het zwembad in de tuin aan het oog werd onttrokken. Ingeborg zegt nu: “Achter die muur konden we in april 1945 schitterend de overblijfselen van het Duitse leger zien wegtrekken.” Negen jaar eerder kocht haar vader, industrieel Rudolf Muller (tricotagefabriek aan de Meeuwerderweg) het perceel met twee houten huisjes, die kort daarna werden verplaatst naar een veldje aan het Westerveen. Op deze locatie werd dus de statige witte villa gebouwd, die er nog steeds staat.

Boomgaard

Bij het bouwen werd er rekening mee gehouden dat Muller veertien Louis Seize stoelen had geërfd van zijn vader; de hal werd in Franse stijl ontworpen, de ramen kregen ronde bogen. Later werd er een haard ingebouwd, want de familie at in de hal. Toen de villa ‘Haaksbergen’ (de buren) in de oorlog te koop kwam heeft Muller ook die gekocht. Daar hoorde namelijk een boomgaard bij, die precies achter zijn huis lag. Muller trok de boomgaard bij zijn huis voor ‘meer tuin’. In 1951 splitste hij het perceel alweer, om in 1953 achter de villa een houten ‘Jarino-woning’ te laten plaatsen. Daar ging hij met zijn vrouw wonen, omdat de villa veel te groot was voor twee bewoners. Muller noemde de naamloze villa trouwens ‘Glimmen 10’ (naar het huisnummer). Het echtpaar Muller verbleef in de jaren 50 veel op hun jacht in Monte Carlo, waar hij in 1957 stierf nadat hij in het water was gevallen.

Libby

Dochter Ingeborg woonde in verschillende werelddelen en keerde rond 1972 in Glimmen terug om er de houten woning achter haar ouderlijk huis te bewonen. De plek van haar kindertijd. De villa was door haar ouders sinds begin jaren 50 als restaurant verhuurd (Auberge le Grillon). Die naam werd door de uitbater bedacht na overleg met haar ouders. Libby, het zwarte hondje van Ingeborg Muller, stond iedere avond bij de deur van de keuken om restjes te bedelen. In 1984 verliet Ingeborg Glimmen definitief en in 1989 werd de villa verkocht aan de toenmalige uitbater van de auberge, die het in 2004 weer verkocht aan een particulier. Anno 2022 is het nog steeds een particulier woonhuis.