Benefietconcert 16 juni

Nieuws:

Door: Redactie

De violiste Caroline Babendererde uit Glimmen initieerde in 2018 een samenwerkings- en ondersteuningsprogramma voor zowel bestaande als startende kunstencentra in het verre Namibia.

Hier helpen gedreven musici de kinderen, die vaak uit een moeilijk sociaal maatschappelijk speelveld komen, hun creativiteit vrijelijk te kunnen ontwikkelen.

In de maanden juni en juli geeft zij samen met muziekcollega en pianiste Diana Dali Thodria benefietconcerten. De opbrensten komen ditmaal ten goede aan de twee muzikale startups Kally’s Music Universe in het uiterste noorden van Namibia en Elifas’ Musicschool in Omaruru (Midden Namibia).

Op vrijdag 16 juni om 19:30 u geven zij in de PKN-kerk te Glimmen een concert met muziek van oa C.Debussy, A.Pärt, E.Grieg, & John Williams aangevuld met visuele en interactieve updates over het werk van Caroline op de twee locaties.